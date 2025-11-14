Furti a raffica tra Fondi e Terracina: arrestata la banda delle e-bike

La lunga scia di furtarelli che nell’ultimo anno aveva creato malumore tra residenti e turisti di Fondi e Terracina sembra aver trovato una spiegazione. I Carabinieri hanno infatti dato esecuzione a una misura cautelare — una in carcere e una ai domiciliari — per due uomini di 40 e 43 anni, entrambi di Fondi e già conosciuti dagli investigatori.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Latina, era partita nell’estate 2023 dopo il ripetersi di sparizioni di biciclette elettriche parcheggiate fuori dai lidi. Grazie alle immagini delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire diversi episodi: non solo e-bike portate via in pieno giorno, ma anche merce rubata da auto in sosta, piccoli furti in esercizi commerciali e persino un tentato colpo in un’abitazione lo scorso gennaio.

Secondo gli accertamenti, i due indagati sarebbero coinvolti in dieci episodi complessivi. Il valore dei mezzi sottratti — in particolare delle e-bike — si aggira intorno ai 30 mila euro, e le ricerche per recuperarli sono ancora in corso.

Dopo le notifiche, il 40enne è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre per il 43enne è scattato l’obbligo dei domiciliari.