Furti a San Felice Circeo, potenziati i controlli su tutto il territorio

Risposta immediata delle istituzioni dopo l’allarme furti che ha colpito il territorio di San Felice Circeo. Nella giornata di oggi, il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, ha riunito d’urgenza il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP).

Il vertice è stato convocato a seguito di una nota ufficiale inviata dal sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, finalizzata a dare una risposta rapida e concreta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini colpiti dal fenomeno dei furti in abitazione e nelle attività commerciali.

Durante l’incontro è stata definita una nuova strategia operativa che prevede un’immediata intensificazione dei controlli su tutto il territorio comunale. L’obiettivo delle autorità è duplice: contrastare con tempestività ed efficacia gli episodi criminosi e restituire serenità e tranquillità alla comunità locale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Monia Di Cosimo, che ha voluto ringraziare pubblicamente il prefetto Ciaramella per la prontezza e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del comune costiero. Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento sincero alle forze dell’ordine, definendo il loro impegno quotidiano “un presidio fondamentale per la sicurezza della comunità”.

L’amministrazione comunale ha infine ribadito la massima disponibilità a collaborare con la prefettura e con tutte le divise sul campo, sottolineando come solo attraverso un’azione sinergica, costante e di squadra sia possibile garantire un territorio sicuro e accogliente sia per i residenti che per i numerosi turisti.