Furti al Goretti di Latina, potenziate le misure di sicurezza

L’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a seguito dei numerosi episodi di furto, registrati sia negli spogliatoi del personale infermieristico che in diversi reparti della struttura, ha adottato, grazie alla Direzione dell’ospedale stesso, un piano di interventi mirato a rafforzare la sicurezza del personale e dei pazienti.

Tra le azioni intraprese figurano il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza esistenti, l’intensificazione delle ronde notturne e la chiusura di tutti gli accessi secondari durante le ore serali. Per garantire una maggiore tutela del personale, sono state cambiate le serrature degli spogliatoi sotterranei e installati pulsanti antiaggressione collegati alla centrale operativa del servizio di vigilanza armata, disponibile 24 ore su 24 presso il Pronto Soccorso. Per lo spogliatoio del personale infermieristico, è stata poi avviata la selezione di un sistema di lettori badge che consentirà l’accesso solo agli autorizzati.

“Siamo fermamente impegnati a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per gli operatori e un luogo di cura sereno per i pazienti. Continueremo a monitorare la situazione e adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori episodi di furto,” riferisce il Commissario Straordinario Sabrina Cenciarelli.