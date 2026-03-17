Furti di auto tra Roma e Latina, due arresti ad Aprilia

Due uomini, uno di 67 anni e uno di 43, entrambi residenti ad Aprilia, sono stati arrestati dagli uomini della Polizia con l’accusa di essere coinvolti in una serie di furti di automobili. L’operazione è nata da un’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Aprilia, che da tempo stavano cercando i responsabili di diversi furti avvenuti tra Roma e la provincia di Latina negli ultimi mesi.

Durante le indagini, i poliziotti hanno seguito i movimenti dei due sospetti, notando alcuni comportamenti ritenuti sospetti. In particolare, i due si erano recati nella zona di Portuense–Marconi, a Roma, passando più volte nelle stesse strade, come se stessero osservando il territorio per colpire. Fermati successivamente ad Aprilia, gli agenti hanno perquisito la loro auto, trovando vari attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti, pinze e altri strumenti utili per forzare veicoli.

Le perquisizioni sono poi proseguite nelle abitazioni dei due arrestati. In un garage, gli investigatori hanno trovato appunti con codici e istruzioni che potrebbero essere stati usati per aprire le auto, oltre a diversi parabrezza e parti di veicoli. Durante l’operazione è stata anche recuperata una Smart rubata pochi giorni prima a Roma, insieme ad altre auto trovate già smontate.

Su disposizione della Procura, i due uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Velletri. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.