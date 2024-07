Furti in serie in 4 stabilimenti di Sperlonga, denunciati due uomini di Itri

Due cittadini di Itri, rispettivamente di 36 e 25 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato. I carabinieri della Stazione di Sperlonga attraverso le indagini hanno ricostruito che, nella serata del 4 luglio scorso, i due avevano messo a segno quattro furti in quattro diversi stabilimenti balneari della zona.

In uno stabilimento nell’arco temporale tra le 21:45 e le 22:00, i malfattori dopo aver forzato una finestra posta sul retro dell’attività, si sono introdotti all’interno asportando 10 bottiglie di vino pregiato oltre a 500 euro contanti.

Negli altri tre stabilimenti i due sono riusciti ad impossessarsi di merce alimentare varia, due telefoni cellulari e circa 1.100 euro in contanti.