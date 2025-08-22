Furti nei negozi, tre denunciati tra Latina e Priverno

Un paio di scarpe e una cassa alleggerita di oltre 1.500 euro: è questo il bilancio di due diversi episodi che hanno visto impegnati i Carabinieri tra Latina e Priverno negli ultimi giorni.

A finire nei guai, in totale, tre persone. Nel capoluogo pontino gli uomini dell’Arma hanno individuato una donna di 35 anni, originaria di Pescara, già nota per episodi simili. Secondo la ricostruzione, la scorsa settimana la cliente avrebbe staccato il dispositivo di sicurezza da un paio di calzature per poi uscire dal negozio senza pagarle. Le telecamere interne avrebbero ripreso la scena, consentendo di risalire rapidamente alla presunta responsabile.

Scenario diverso ma stesso epilogo a Priverno, dove due ragazzi del posto – 19 e 21 anni – sono stati denunciati per un colpo ben più consistente. Approfittando di un attimo di distrazione della commessa, i due avrebbero allungato le mani direttamente nella cassa, portando via più di 1500 euro in contanti.

In entrambi i casi i titolari dei negozi si sono rivolti ai Carabinieri, che con un rapido lavoro di verifica e la visione delle telecamere hanno ricostruito quanto accaduto. Per tutti gli indagati è scattata la denuncia a piede libero.