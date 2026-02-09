Furto di energia elettrica, ai domiciliari dieci anni dopo

Dovrà scontare sei mesi di reclusione per un reato commesso oltre dieci anni fa. I carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino hanno tratto in arresto una donna di 60 anni residente nel capoluogo.
I fatti risalgono al 2014, quando la donna era stata identificata come responsabile di furto aggravato. Nello specifico l’accusa riguardava un allaccio abusivo alla rete pubblica: la sessantenne si era collegata direttamente a un palo della fornitura elettrica per alimentare la propria abitazione, sottraendo energia illegalmente.
L’arresto è scattato in esecuzione dell’ordine di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale Ordinario di Latina. Dopo le formalità di rito eseguite presso la caserma, i militari hanno accompagnato la donna presso la propria abitazione.