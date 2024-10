Un furto è avvenuto in un bar-ristorante di Latina, dove ignoti, hanno danneggiato una porta d’accesso sul retro e si sono introdotti nel locale. Hanno rubato bottiglie di alcolici, una cucina industriale e una macchina del caffè. Il proprietario ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa. Gli agenti hanno quindi effettuato un sopralluogo e avviato le indagini, per identificare i responsabili del reato, che sono attualmente in corso.