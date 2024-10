Furto avvenuto questa notte in una farmacia a Pontinia. Ignoti hanno un forato una parete laterale sinistra di una farmacia per introdursi all’interno. Dopo essere entrati, hanno forzato la cassaforte a muro, riuscendo a rubare 6.000 euro in contanti all’interno della cassaforte. È stato richiesto l’intervento dei Carabinieri dalla Centrale Operativa, che ora indagheranno sul furto.