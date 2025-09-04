Furto nel bar al centro Morbella, caccia al bandito in fuga

Nella notte di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti presso un bar situato all’esterno di un noto centro commerciale della città, su richiesta del proprietario, per un furto in atto. Stando alle prime informazioni, un malvivente, volto travisato, avrebbe sfondato la vetrata dell’esercizio commerciale e inizialmente si sarebbe introdotto nei locali interni, da cui avrebbe asportato denaro contante dal registratore di cassa. I militari intervenuti rapidamente hanno avviato immediatamente le verifiche per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare l’autore del furto.