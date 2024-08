Nella notte, ignoti hanno compiuto un furto al cimitero monumentale inglese di Scauri, forzando l’ingresso del magazzino e rubando diversi attrezzi per la manutenzione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Formia per effettuare i rilievi. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Scauri, sono in corso per identificare i responsabili.