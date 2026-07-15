Furto nella notte al Lido di Latina, rubato un SUV da 100mila euro

Colpo grosso per una banda di ladri che, nella notte, al Lido di Latina, hanno derubato un noto ristoratore locale di un SUV Mercedes da 100mila euro.

I rapinatori, secondo quanto ricostruito, avrebbero preso d’assalto la villa della vittima, in cerca di denaro e gioielli. Con poche centinaia di euro in tasca, i malviventi hanno fatto propria l’auto dell’uomo, un costoso SUV della casa automobilistica tedesca.

Solo al suo risveglio, il proprietario si è accorto di quanto accaduto, non trovando più il suo mezzo e riscontrando i segni dell’avvenuta effrazione all’interno dell’abitazione. Sul caso, ora, lavorano le autorità competenti, in cerca dei ladri dal passo felpato.