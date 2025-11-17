Furto notturno a un forno di Latina: la denuncia sui social

Paura nella notte in viale IV Novembre, dove un furto con scasso ha colpito il nuovo Forno Artigianale Antiqua Cora, situato al civico 102/104, nella zona delle ex autolinee, accanto al supermercato Todis.

Secondo quanto riferito dal titolare, un uomo avrebbe agito da solo, dopo aver girato intorno al locale per alcuni minuti come per studiare i movimenti nella zona. In pochi attimi, il malvivente sarebbe poi entrato in azione, portando via denaro e danneggiando alcune attrezzature.

L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il proprietario, amareggiato per l’accaduto, ha invitato i cittadini e i commercianti della zona sui social a mantenere alta l’attenzione, segnalando eventuali presenze sospette.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e cercare di individuare il responsabile.