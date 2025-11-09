Futsal A2, beffa Cisterna: Canosa vince 6-5 con il gol del portiere sulla sirena

Un finale da incubo per il Cisterna 5, che a Canosa vede svanire un pareggio ormai in tasca a soli undici secondi dal termine. A firmare la beffa è stato il portiere di casa Luberto, autore di una grande partita e protagonista assoluto con un gol direttamente dalla propria area: ha respinto un tiro di Rejala mentre i pontini, alla disperata ricerca del vantaggio, giocavano con il portiere di movimento. Il pallone ha percorso tutto il campo, insaccandosi nella porta sguarnita per il definitivo 6-5.

Una conclusione amarissima per la squadra di Cellitti, che anche stavolta aveva mostrato cuore e carattere dopo un avvio difficile. I padroni di casa erano infatti partiti a razzo, portandosi sul 3-0 nei primi minuti. Il Cisterna però non si è disunito, reagendo con personalità e trovando il 4-4 a fine primo tempo grazie alla doppietta di Rejala e alle reti di Panzeri e Luciani.

Nella ripresa il sorpasso firmato ancora da Luciani aveva illuso i pontini, ma la stanchezza accumulata nella settimana — con la sfida di Coppa della Divisione contro la Roma — si è fatta sentire nel finale. Il Canosa ha trovato la forza per ribaltare la gara e mettere la firma su un successo rocambolesco e fortunato.

Da segnalare anche il brutto spavento per il portiere Malafronte, costretto a uscire momentaneamente dopo uno scontro di gioco alla testa: per fortuna nulla di grave, con il numero uno che è riuscito a tornare tra i pali.

Nonostante la sconfitta, il Cisterna conferma la sua solidità e resta nelle zone alte della classifica. La reazione, ancora una volta, c’è stata: ora servirà solo trasformarla in punti già dal prossimo turno.

Tabellino:

Canosa: De Luca (3), Chighini, De Donato, Luberto

Cisterna 5: Rejala (2), Panzeri, Luciani (2)

Parziale primo tempo: 4–4

Risultato finale: 6–5