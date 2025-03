Futsal A2, Conit Cisterna domina il derby con il Velletri e vola ai play-off

Gol e spettacolo nel derby di futsal tra Conit Cisterna e Velletri Tecnology, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A2. La formazione pontina, con una prestazione di grande intensità, si impone con un netto 8-3 al Palazzetto dello Sport di Viale delle Province, conquistando matematicamente l’accesso ai play-off. Un traguardo che rappresentava l’obiettivo minimo della stagione e che ora permette alla squadra di guardare con ambizione alla fase finale del campionato.

Il derby, molto sentito dal punto di vista campanilistico, ha visto il Velletri partire con grande determinazione, riuscendo a sbloccare la gara con Bonetti dopo appena dieci minuti. Il Cisterna ha però reagito immediatamente con Rejala, autore di una prova strepitosa e di ben quattro reti, che prima firma il pareggio e poi completa la rimonta portando i suoi sul 2-1.

L’inizio del secondo tempo è altrettanto combattuto: Bernoni riporta il Velletri sul 2-2, ma il Conit risponde colpo su colpo, riprendendo il controllo della gara. Ancora Rejala sigla il 3-2, poi De Simoni su assist di Pacchiarotti allunga le distanze. Nel finale, la squadra di coach Giuliani prende definitivamente il largo con i sigilli di Malafronte, Baiocco e Zonta, prima che Bernoni realizzi la sua doppietta per il Velletri. L’ultimo acuto porta ancora la firma di Rejala, che chiude la partita con il definitivo 8-3.

Al termine della gara, grande soddisfazione per Malafronte, che ha sottolineato l’importanza della vittoria: «Le nostre intenzioni erano chiare e, nonostante lo svantaggio iniziale, siamo riusciti a prendere il controllo della partita e poi a dilagare. I play-off? Pensiamo una gara alla volta, prima dobbiamo concludere la regular season e poi ci concentreremo sulla fase decisiva della stagione».

Con questa vittoria, il Conit Cisterna sale a quota 33 punti, mantenendo la quarta posizione nel Girone C e rendendosi irraggiungibile dall’Ariccia, che al massimo potrà agganciare l’Eur. Tuttavia, nell’ultimo turno della regular season, la squadra di Giuliani dovrà ottenere almeno un punto contro lo Sporting Hornets – in lotta per evitare i play-out – per blindare matematicamente il quarto posto, indipendentemente dal risultato dell’Eur.

Di contro, il Velletri Tecnology, ormai matematicamente retrocesso, ha disputato una gara senza pressioni, cercando comunque di onorare il match. La squadra di Angeletti, nonostante il risultato pesante, ha dimostrato carattere, trovando la via del gol con Bonetti e Bernoni, ma cedendo alla superiorità del Cisterna nella ripresa.