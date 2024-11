Futsal A2, Conit Cisterna in casa della capolista Sulmona

Il Conit Cisterna sfida domani alle 16:00 al PalaSerafini di Sulmona la capolista del girone C, imbattuta con 12 punti in quattro gare. La squadra di Iazzetta e Martino, seconda a 10 punti, punta a ridurre il distacco. Italpol, Junior Domitia e Città di Anzio completano la lotta ai vertici della classifica.

“A Sulmona giochiamo una partita molto importante, che per il campionato non è decisiva, tuttavia può essere molto molto importante per la Coppa Italia, noi stiamo preparando bene la partita e siamo fiduciosi di quello che potremo esprimere sul campo. Speriamo di recuperare Rejala perché oltre a Zonta e Romagnoli, fuori ormai da tempo, per questa partita abbiamo anche il capitano squalificato, e andiamo a giocarci una trasferta difficile con una squadra che ha sempre vinto e ha avuto la bravura di saper approfittare di alcune situazioni perché hanno giocato con squadre avversarie molto rimaneggiate, ma non guardiamo questo, pensiamo a quello che faremo sul campo. Un bilancio fino a questo momento? Complessivamente abbiamo giocato quattro partite, ottenendo tre vittorie e un pareggio, direi che siamo in linea con quello che dovevamo fare per una matricola in un campionato difficile com quello della serie A2. Arriviamo dal pareggio di sabato scorso che ci sta un po’ stretto, pur considerando le assenze e l’espulsione di De Simoni, forse rispetto alle altre partite abbiamo sbagliato qualcosa in più ma qualche passo falso ci può stare in un campionato così livellato, la cosa che mi ha fatto piacere è che tutti i ragazzi, dopo la sfida, avevano la chiara percezione di poter fare meglio. Nel complesso c’è mancato qualcosina nella finalizzazione, avremmo dovuto realizzare di più in base a quello che abbiamo creato”. Dichiara mister Claudio Giuliani.