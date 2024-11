Futsal A2: Conit e Ariccia impattano sul 3-3: tabellino e post gara

Il Conit Cisterna non riesce a mantenere il vantaggio nel finale contro il Cioli Ariccia, con la partita che termina in un pareggio per 3-3. I pontini, dopo aver sbloccato il punteggio con De Simone al 5′ e aver risposto prontamente al pareggio degli avversari con Baiocco, vanno al riposo in vantaggio per 2-1. Tuttavia, una serie di episodi chiave, tra cui il rigore segnato da Rosati per il 3-2, non basta a mantenere il vantaggio. Il Cioli riesce infatti a pareggiare a pochi minuti dalla fine con un gol di Vizonan. Nonostante due rischi con i portieri di movimento, il risultato rimane invariato. Il presidente Tomas Martino si mostra soddisfatto del punto guadagnato e dell’avvio positivo della stagione, mentre i giocatori sottolineano l’importanza di mantenere il focus e di lavorare partita dopo partita.

«Non ci aspettavamo tre vittorie e un pareggio in quattro partite per questo sono abbastanza soddisfatto dell’avvio di campionato – chiarisce Tomas Martino, il presidente del Conit Cisterna – Ci definiscono una squadra ripescata e ci godiamo il momento giocando una partita dopo l’altra ma quando siamo in alto è sempre bello guardare sotto di noi».

Con questo risultato, il Conit Cisterna sale a 10 punti in classifica.

CONIT CISTERNA – CIOLI ARICCIA 3-3 (2-1 p.t.)

CONIT CISTERNA: Malafronte, Baiocco, Proja, Saccaro, Stasino, Gimenez, Rejala, De Simoni, Pacchiarotti, Rosati, Campioni. All. Giuliani

CIOLI ARICCIA: Mambella, Battisti, Gattarelli, Cioli, Aversa, Vizonan, Dornelles, Perugino, Quagliarini, Piretti, Potrich, Iacobucci. All. Everton

Arbitri: Macaniello (Nola), Bartoli (Nocera), crono Arminio (Nola)

Marcatori: 4’44” De Simoni (Conit), 16’4” Baiocco (Conit), 15’40” e 37’42” Vizonan (Ariccia), 29’47” Rosati rig. (Conit), 21’20” Gattarelli (Ariccia)