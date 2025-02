Futsal A2, il Conit Cisterna cede all’ultimo respiro contro Roma

Sconfitta amara per il Conit Cisterna nel campionato di Futsal A2 Nazionale, che cade 4-5 contro l’History Roma 3Z al termine di una gara ricca di ribaltoni. Dopo aver recuperato lo svantaggio per tre volte, la squadra di coach Giuliani viene punita a 40 secondi dalla sirena dal gol decisivo di Luca Rossi.

“Abbiamo creato tanto ma perso lucidità nei momenti chiave – commenta Giuliani –. Ora testa a mercoledì, vogliamo vincere in Coppa Italia”. Il Conit Cisterna, infatti, tornerà in campo mercoledì per la sfida di Coppa Italia in gara secca contro lo Junior Domitia.