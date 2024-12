Futsal A2, termina l’imbattibilità della Conit Cisterna: 5-2 Italpol

Il Conit Cisterna interrompe la sua striscia d’imbattibilità stagionale, perdendo 5-2 contro l’Italpol al Pala Olgiata di Roma, nell’ottava giornata del campionato di Futlsal, Serie A2. La partita inizia male per i cisternesi, che vanno subito sotto 2-0 grazie alla doppietta di Bertolini. Al 10′, Gimenez accorcia le distanze, ma il primo tempo si chiude sul 2-1 per l’Italpol. Nel secondo tempo, Bertolini firma la tripletta, mentre Paulinho e Fornari completano la cinquina. Baiocco segna il gol del 5-2 per il Conit.

A fine partita, mister Claudio Giuliani commenta: «Questa sconfitta fa parte del percorso, l’Italpol è una squadra forte e con assenze. Dopo il time-out, abbiamo giocato uno dei nostri migliori primi tempi, creando tante occasioni, ma nel secondo tempo non siamo riusciti a concretizzare. Inoltre, l’arbitraggio ha influito sulla partita». Il Conit dovrà ora concentrarsi sulla prossima sfida per cercare di riprendersi dalla sconfitta.

ITALPOL ROMA – CONIT CISTERNA 5-2 (2-1 p.t.)

ITALPOL ROMA: Cascapera, Pizzoli, Lancellotti, Fornari, Di Eugenio, Basile, Bertolini, Paulinho, Ippoliti, Felici, Fiorini, Pizzoli. All. Bagalà