Futsal, Cisterna all’appuntamento con il destino: domani la gara di ritorno dei play-off

Manca ormai solo qualche ora al match di ritorno del primo turno dei play-off del campionato di serie B di futsal per il Conit Cisterna. Domani alle ore 18:30, al Pala To Live di Roma, la squadra cisternese affronterà l’Atletico Grande Impero con l’obiettivo di confermare la vittoria per 6-5 ottenuta nel match d’andata. In gioco c’è il passaggio del turno e la rincorsa alla promozione, un obiettivo ambizioso per il Conit Cisterna che si è piazzato quarto nel girone E durante la regular season. Il presidente Iazzetta esprime fiducia nel gruppo e sottolinea l’importanza di questa fase cruciale della stagione. Nonostante l’Atletico Grande Impero abbia chiuso la regular season davanti al Conit Cisterna, il mister Ronconi è convinto che la squadra possa ottenere un risultato positivo. Il sostegno del pubblico è stato evidente nell’ultima partita casalinga, dimostrando l’interesse crescente verso la squadra.