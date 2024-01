Futsal, coach Serpietri non è più l’allenatore della Conit Cisterna

Questa l’ultima notizia del futsal pontino, coach Serpietri non è più l’allenatore della squadra pontina. Questa la nota diramata dal club:

“La società Conit Cisterna Calcio a cinque comunica che Massimiliano Serpietri non è più il responsabile tecnico del Club.

Si chiude così un rapporto intenso e pieno di emozioni iniziato ad agosto del 2022 e che ha portato alla vittoria del campionato di serie C1 e il passaggio al campionato Nazionale di serie B oltre al secondo posto alla finale di Coppa Italia.

«Ci teniamo a ringraziare mister Massimiliano Serpietri a nome di tutta la grande famiglia Conit Cisterna per la grande passione e per l’impegno che ha messo nel progetto fin dall’inizio – hanno assicurato i presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino – in questi anni abbiamo vissuto insieme al mister momenti bellissimi che hanno cementato un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano. Per noi, questa, è stata la decisione più difficile che abbiamo preso da quando siamo presidenti del Conit Cisterna. Conserveremo per sempre grandi ricordi del suo lavoro insieme a noi ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo al mister il meglio per il suo futuro personale e professionale».

La guida della prima squadra è stata già affidata a mister Gerardo Abagnale che oggi ha diretto il primo allenamento.