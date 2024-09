Futsal, colpo Conit: tesserato il nazionale paraguaiano Richard Rejala

Il Conit Cisterna continua a prepararsi per l’inizio della stagione di futsal maschile in Serie A2. In questi giorni, la squadra sta partecipando a una serie di allenamenti congiunti con altre realtà. Domani, 17 settembre, si allenerà con l’As Roma calcio a cinque, squadra di Serie A2 élite, mentre il 4 ottobre affronterà l’Eboli.

Un’importante novità per il team cisternese è l’arrivo di Richard Rejala, il campione paraguaiano soprannominato “La Bala”, che ha appena concluso gli impegni con la Nazionale del Paraguay in preparazione della Coppa del Mondo FIFA di futsal. Rejala, classe 1994, ha esperienza sia in Italia che all’estero, avendo giocato per squadre come Cerro Porteño e Boca Juniors.

Nei giorni scorsi, il Conit ha effettuato un altro allenamento congiunto con l’ASD Buenaonda C5, utile per testare i giocatori delle categorie Under 19 e Under 23, che parteciperanno alla Coppa Divisione e debutteranno ufficialmente il 21 settembre contro il Città di Anzio.