Futsal, Conit Cisterna chiamato al derby con il Velletri: ultima gara del 2024

Domani alle 16:00, il Conit Cisterna chiuderà l’anno sfidando il Velletri Technology nel derby della decima giornata di Futsal Serie A2. I ragazzi di coach Giuliani, quinti in classifica con 14 punti, vogliono riscattarsi dopo la beffarda sconfitta per 6-7 contro l’Eur.

Il presidente Tomas Martino esprime fiducia nella squadra e nello staff tecnico: “Ci siamo preparati con grande attenzione, sapendo quanto sia importante questo ultimo appuntamento del 2024. La sosta che seguirà sarà utile per ricaricare le batterie e lavorare su ciò che serve per migliorare ancora, ma vogliamo chiudere l’anno con una grande prestazione. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo: hanno dimostrato di avere qualità importanti, e il mister ha tutte le capacità per tirare fuori il meglio da loro. Questo derby sarà speciale, intenso e pieno di emozioni, come sempre accade in partite del genere. È inutile fare pronostici, perché sfide così sfuggono a ogni logica, ma sono certo che sarà uno spettacolo per chi verrà a tifare”.

Buone notizie arrivano dal recupero di Guilherme Zonta, talento brasiliano classe ’97, al debutto stagionale dopo un lungo infortunio.

Il Velletri, decimo con 3 punti, vuole sfruttare il fattore campo, ma il Cisterna punta a chiudere il 2024 con una vittoria per rilanciarsi nella corsa playoff.