Futsal, Conit Cisterna domina Ariccia e centra la seconda vittoria consecutiva

Il Conit Cisterna si impone con un netto 5-1 sul campo del Cioli Ariccia nella 16ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal. Grazie a questa vittoria, la formazione pontina conferma il buon momento dopo il successo in Coppa Italia contro lo Junior Domitia.

La partita si sblocca dopo appena 44 secondi con il primo gol di Rejala, che raddoppia al 10’. Il Cioli accorcia con Stefanoni al 30’ (1-2), ma nella ripresa il Conit prende il largo: prima la doppietta di Rosati, poi ancora Rejala firma il tris personale e chiude il match.

Con questo successo, il Conit Cisterna raggiunge quota 26 punti, consolidando il quarto posto nel girone C dietro Italpol, Sulmona e Junior Domitia. Prossimo impegno sabato 22 febbraio in casa contro il Sulmona, in uno scontro diretto fondamentale per la classifica.

CIOLI ARICCIA – CONIT CISTERNA 1-5

CIOLI ARICCIA: Battisti, Gattarelli, Aversa, Vizonan, Mambella, Castaldo, Guilherme, Casalino, Potrich, Iacobucci, Giacchini, De Arraujo. All. Pires

CONIT CISTERNA: Malafronte, Iazzetta, Negrea, Pacchiarotti, De Simoni, Rejala, Fontanella, Baiocco, Bernardini, Zonta, Stasino, Rosati. All. Giuliani

Marcatori: 0’44”, 10’10”, 31’20” Rejala, 30’30” Stefanoni, 30’10”, 35’10” Rosati

NOTE: espulso Pacchiarotti (2°tempo, Conit Cisterna)