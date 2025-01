Futsal, Conit Cisterna travolgente: 7-1 allo Sporting Hornets e Coppa Italia

Una prestazione brillante e una vittoria netta: il Conit Cisterna chiude il girone d’andata con un sonoro 7-1 contro lo Sporting Hornets, conquistando il terzo posto in classifica e la qualificazione al turno preliminare di Coppa Italia.

La partita, disputata sul neutro di Tecchiena di Alatri, ha visto i cisternesi dominare, trascinati dai gol di Fontanella (doppietta), Baiocco, Rosati, Zonta e il capitano De Simoni (due reti). Soddisfazione nelle parole dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino: “La qualificazione alla Coppa Italia era uno dei nostri obiettivi. Ora dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e affrontare la seconda parte di campionato a testa alta”.

Mister Claudio Giuliani ha elogiato la squadra: “Nonostante il risultato largo, è stata una gara impegnativa. Questa vittoria ci permette di rimanere in corsa per i vertici della classifica e di mandare un segnale forte alle avversarie”.

Protagonista anche Facundo Fontanella, nuovo acquisto del Conit, che ha aperto e chiuso le marcature: “Sono felice per il mio debutto. Mi sono ambientato bene e spero di contribuire ancora di più alla squadra”. Da sottolineare anche il ritorno in campo di Guilherme Zonta, autore del 4-1, dopo un lungo stop per infortunio.

Tabellino

Conit Cisterna – Sporting Hornets 7-1

Marcatori: 10’45’’ Fontanella, 18’ D. Filipponi, 21’30’’ Baiocco, 30’20’’ Rosati, 31’10’’ Zonta, 31’50’’ e 36’24’’ De Simoni, 38’15’’ Fontanella.