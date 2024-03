Futsal, domani la sfida fra Conit Cisterna e Domus Chia

Domani il Conit Cisterna sfiderà il Domus Chia, scontro valido per la giornata numero 20 della serie B futsal. L’orario d’inizio del match tra i pontini e la formazione sarda è fissato per le ore 16:00. Il Domus Chia sta attraversando una situazione di risultati molto complicata e la squadra si trova attualmente all’ultimo posto della classifica con soli 4 punti, con pochissimo ancora da chiedere alla stagione ma soprattutto è gravata da alcune problematiche logistiche molto impattanti relative ai trasferimenti di cui parla dettagliatamente la stampa locale sarda in questi giorni.

Alla vigilia di questo appuntamento la graduatoria del girone E vede i cisternesi al sesto posto con 33 punti in una classifica molto compressa che vede le prime sei formazioni compresse in appena cinque punti.

Dopo questa sfida i prossimi appuntamenti per il Conit Cisterna saranno: il 6 aprile in trasferta con l’Atletico Grande Impero per poi chiudere il 13 aprile, a Cisterna, con l’Elmas.