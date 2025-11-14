Futsal, il Cisterna ad Anzio a ripartire. Mister Cellitti: “Testa solo a questa gara”

Il Cisterna torna subito in campo con l’obiettivo di rialzarsi dopo il ko arrivato all’ultimo respiro sul parquet di Canosa. La squadra di Filippo Cellitti è attesa sabato 15 novembre alle ore 16:00 al PalaRinaldi di Anzio, dove affronterà il Castellana C5 nella sesta giornata del campionato di Serie A2 – Girone C.

Sarà un vero scontro diretto: i pugliesi arrivano all’appuntamento con 8 punti e il terzo posto, mentre i pontini ne hanno 9 e vogliono difendere il secondo gradino della classifica. Una gara ad alta intensità, fra due squadre che fin qui hanno mostrato ambizioni e qualità.

La settimana di lavoro ha restituito un gruppo compatto e desideroso di rimettersi subito in marcia. Mister Cellitti, alla vigilia, ha spiegato: “Abbiamo lavorato con attenzione e intensità, analizzando ciò che non ha funzionato ma con la mente proiettata solo alla prossima sfida. La testa dei ragazzi è tutta rivolta ad Anzio: i nostri obiettivi si costruiscono passo dopo passo, gara dopo gara. Non pensiamo alle ultime sconfitte, ma solo a tornare a fare risultato. Ho visto una squadra concentrata, unita e con grande voglia di riscatto.”

La partita contro il Castellana rappresenta un test probante, utile a misurare subito la capacità di reazione dei biancazzurri contro una delle realtà più strutturate del girone. Un confronto che pesa tanto sul morale quanto sulla classifica, a una settimana esatta dal big match contro la capolista Formia.

La società rivolge un ringraziamento al Comune di Anzio per la disponibilità e la collaborazione nella concessione dell’impianto sportivo.

Appuntamento sabato 15 novembre, ore 16:00, al PalaRinaldi di Anzio.