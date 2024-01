Futsal, il Conit Cisterna trionfa in Sardegna e punta in alto

Il Conit Cisterna si distingue con una vittoria convincente in trasferta contro l’Elmas, chiudendo il match 2-6 e arrivando così 17 punti in classifica. Attualmente posizionati al settimo posto nel girone E del campionato di Serie B, a soli due punti dalla quinta posizione occupata dal Cures, la squadra pontina si prepara a sfidare il Club Sport Roma, attualmente al secondo posto nel campionato.

Il presidente Luigi Iazzetta esprime fiducia nell’andamento positivo della squadra, sottolineando il buon momento e il lavoro svolto. La società ha compiuto operazioni di mercato mirate per favorire la crescita del team: “Spetta a noi ribaltare la classifica. Siamo in un buon momento, la squadra è motivata e stiamo lavorando bene. Confidiamo che questa crescita si rifletta sul campo, con l’obiettivo di rimanere competitivi nel nostro girone.”

Il successo in Sardegna ha visto il Conit Cisterna partire con slancio, segnando quattro gol, subendo poi una reazione dell’Elmas che ha accorciato le distanze. Tuttavia, la squadra cisternese ha saputo reagire, chiudendo il match con una vittoria 2-6 e conquistando tre punti cruciali. Il direttore generale, Sandro Cavola, ha elogiato la prestazione della squadra e ha ringraziato l’Elmas per l’ospitalità durante la trasferta, evidenziando l’attenzione del presidente onorario Luca Fadda e del club sardo.