Futsal, la Conit Cisterna travolge lo Junior Domitia 8-4 e firma la terza vittoria consecutiva

Il Conit Cisterna ha battuto 8-4 lo Junior Domitia nel match di debutto casalingo al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna, confermando un avvio di campionato perfetto con tre vittorie in altrettante partite di Serie A2 di futsal maschile. La squadra dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino ha conquistato il successo davanti a un pubblico entusiasta, che ha sostenuto i giocatori per tutta la gara.

Rejala: “Felici per la vittoria davanti ai nostri tifosi”

“Siamo molto felici per questa vittoria davanti al pubblico di Cisterna e all’esordio in casa,” ha dichiarato Rejala, autore di una tripletta. “I miei gol sono importanti, ma è stato il gioco di squadra a fare la differenza. Abbiamo vinto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, e questo ci dà fiducia per continuare a lavorare insieme.”

Il tabellino di gara

CONIT CISTERNA – JUNIOR DOMITIA

CONIT CISTERNA: Tonini, Baiocco, Proja, Stasino, Saccaro, Gimenez, Rejala, De Simoni, Pacchiarotti, Rosati, Iazzetta, Campioni. All. Giuliani

JUNIOR DOMITIA: Marchesano, Imparato, Puglia, Lauritano, Doria, Paolillo, Fedele, Canonico, Fred, Marchesano, De Lucia, Lanciato, De Simone. All. Ciotola

Arbitri: Acella (Macerata) e Talaia (Policoro), crono: Catalano (Tivoli)

Marcatori: De Lucia (j), De Simone (c), Stasino (c), Campioni (c), Rosati (c), Fred (j), Fred (j), Rejala, Rejala, Rejala, De Simoni