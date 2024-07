Futsal, nasce il Latina City: pontini nel campionato di Serie D

Nasce l’A.S.D. Latina City, un’associazione che promuove sport e aggregazione sociale nella città di Latina. Il progetto nasce dalla passione per il calcio a 5 e dall’amore per la propria comunità, con l’obiettivo di diffondere valori fondamentali come il senso di appartenenza, il rispetto reciproco, l’integrazione sociale, il merito, la lealtà e la competizione.

Alla guida dell’associazione ci sono figure chiave: Massimiliano Viglianti, presidente; William Milani, che riveste il doppio ruolo di vicepresidente e direttore sportivo; e Matteo Viglianti, Direttore Generale. Questi dirigenti si impegnano a sviluppare un ambiente sportivo sano e inclusivo.

Nei prossimi giorni, saranno svelati i dettagli del programma, inclusi i nomi degli atleti che faranno parte del roster e dello staff tecnico che guiderà il team nel campionato di Serie D. Il Latina City si prepara a diventare un punto di riferimento per il calcio a 5 nella regione, promuovendo non solo lo sport, ma anche l’aggregazione e i valori sociali.