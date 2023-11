Futsal serie B, sabato il Conit Cisterna riceverà i reatini del Cures

Il Conit Cisterna si prepara alla sfida di sabato con il Cures di Montopoli di Sabina, al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna alle ore 18,15. La formazione dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino si presenta a questo appuntamento dopo una prestazione incoraggiante a Cagliari, un campo sempre difficile anche per la complessità della trasferta e per il valore della squadra affrontata. Il Cures arriva a questo appuntamento dopo la vittoria per 7-2 ottenuta in casa con il Pomezia mentre nell’ultima trasferta i prossimi avversari del Conit Cisterna erano incappati in una sconfitta (3-2) il casa del Real Ciampino. La compagine reatina del Cures arriverà a Cisterna forte dei suoi 13 punti nella classifica del girone E che le valgono la quarta piazza insieme al Mirafin, in piena zona play-off. Il Cisterna insegue in ottava piazza con otto punti e con due lunghezze di vantaggio sull’Elmas che insegue in nona posizione.

Intanto è iniziato il progetto nelle scuole del Conit Cisterna, un programma di appuntamenti che porterà i calciatori della formazione cisternese gomito a gomito con gli studenti: nei giorni scorsi gli atleti del Conit, rappresentati da Emanuele Malafronte e Mattia Iazzetta, con mister Gerardo Abagnale e l’allenatore della scuola calcio e secondo in serie B Alberto Carnevale, accompagnati dal presidente Tomas Martino, dal direttore generale Sandro Cavola e dal dirigente Roberto Fianchini, hanno incontrato i ragazzi dell’istituto comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi di Cisterna accogliendo la richiesta del Collegio dei Docenti che ha proposto un corso a indirizzo sportivo con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la pratica sportiva nei ragazzi come opportunità di crescita e integrazione. Il rapporto tra scuola e tecnici formati dalle rispettive federazioni sarà utile per gli studenti che nei tre anni avranno modo di conoscere diverse discipline tra cui il futsal appunto.