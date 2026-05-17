Futsal, sfuma il sogno A2 Élite per il Cisterna: promosso l’Eur

Il sogno Serie A2 Élite del Cisterna 5 si ferma sul più bello. A Tecchiena i biancazzurri pareggiano 4-4 contro l’Eur Calcio a 5 nella finale di ritorno playoff, ma a pesare è il 5-0 subito all’andata a Roma, che consegna la promozione ai capitolini.

Eppure la squadra di mister Filippo Cellitti aveva davvero accarezzato l’impresa. Spinti da un palazzetto gremito, i pontini partono fortissimo e chiudono il primo tempo avanti 3-0 grazie alle reti di Rejala, Luciani e Ficara, riaprendo completamente il discorso qualificazione.

Il Cisterna sfiora anche il quarto gol e fallisce un tiro libero con Rejala, episodio che cambia l’inerzia del match. L’Eur accorcia infatti subito le distanze e trova poi anche il 3-2 con Lautaro. Nel finale di primo tempo arriva anche l’espulsione di Rejala, colpo pesantissimo per i biancazzurri.

Nella ripresa l’Eur cresce e ribalta la gara con Bobadilla e Carlettino, approfittando anche delle altre espulsioni che lasciano il Cisterna in inferiorità numerica. Nonostante tutto, i pontini trovano ancora la forza di reagire e pareggiano nel finale con Ficara per il definitivo 4-4.

Finisce così la corsa del Cisterna 5, protagonista comunque di una stagione straordinaria culminata con la finale playoff nonostante le difficoltà vissute per tutto l’anno lontano da casa. Resta l’amarezza per una promozione sfumata, ma anche l’orgoglio per un gruppo giovane che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli della categoria.