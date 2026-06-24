Futuro e occupazione: a Latina arriva il “CPI Day” della Regione Lazio

Un sistema del lavoro rinnovato, più vicino alle reali esigenze dei cittadini e in costante sinergia con il tessuto imprenditoriale locale. Questo l’obiettivo al centro del “CPI DAY”, l’iniziativa itinerante promossa dalla regione Lazio che farà tappa a Latina domani, giovedì 25 giugno, a partire dalle ore 9.30.

L’importante appuntamento si terrà nella prestigiosa cornice della Facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma, nella sede distaccata di viale XXIV Maggio n. 7. L’evento si configura come un momento strategico di apertura e dialogo con il territorio pontino, ideato per illustrare in modo capillare l’offerta dei centri per l’impiego, le attività di orientamento e i nuovi percorsi mirati all’inserimento lavorativo rivolti sia ai singoli cittadini che alle realtà produttive.

La giornata vedrà il confronto diretto tra le principali cariche istituzionali della regione, del comune e della provincia, a testimonianza della forte volontà politica di fare rete sul fronte dell’occupazione. I servizi presentati non mirano solo a sostenere chi è in cerca di un’occupazione, ma intendono supportare attivamente le imprese nei processi di selezione, formazione e incontro tra domanda e offerta.

all’incontro interverranno figure chiave della gestione amministrativa e tecnica del settore:

Alessandro Calvi , assessore a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio;

Antonio Cosentino , assessore del Comune di Latina alle Politiche per lo sviluppo delle imprese (con delega del sindaco Matilde Celentano);

Federico Carnevale , presidente della Provincia di Latina;

Orlando Angelo Tripodi , consigliere regionale e presidente della IX Commissione consiliare permanente (Lavoro, formazione, politiche giovanili);

Giuseppe Pagnani , coordinatore dei Centri per l’Impiego Lazio Sud;

Corrado Lucantonio, responsabile del Centro per l’Impiego di Latina.

Il progetto di restyling strutturale e funzionale dei servizi per l’impiego si inserisce nella più ampia cornice di riforme nazionali. L’intera iniziativa è infatti finanziata nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – specificamente all’interno della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro”, Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”. Grazie a queste risorse, le strutture territoriali puntano a trasformarsi in hub moderni, digitalizzati ed efficienti, capaci di dare risposte concrete alla crisi occupazionale e di guidare lo sviluppo economico del territorio.