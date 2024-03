Gabbiano ferito salvato dalla Polizia di Gaeta

La Polizia di Stato di Gaeta ha compiuto un gesto di gentilezza nei confronti di un gabbiano ferito che giaceva lungo la “Flacca”.

Durante i consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato il volatile immobile lungo la strada, rappresentando un potenziale pericolo per i veicoli in transito. Senza esitazione, hanno posizionato l’autovettura di servizio con i dispositivi luminosi attivati per proteggerlo e hanno prontamente recuperato il gabbiano.

Successivamente, lo hanno affidato alle cure degli addetti del Parco Regionale Riviera di Ulisse di Gaeta.

Fortunatamente, l’avventura del gabbiano ha avuto un lieto fine, con la speranza che possa presto tornare a volare libero nei cieli, riguadagnando tutte le sue forze.