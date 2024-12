Gabriele Cirilli torna a Latina per festeggiare il Capodanno con lo show “Cirilli & Family”

Un Capodanno di festa quello che si prepara a vivere la città di Latina, che vedrà al centro del “palinsesto” diversi eventi dispiegarsi per il capoluogo pontino.

Al Teatro D’Annunzio di Latina torna, infatti, Gabriele Cirilli che racconterà al pubblico la sua personale visione della famiglia nel nuovo spettacolo “Cirilli & Family”, che promette risate, riflessioni e tanta ironia. Per Cirilli, il nucleo familiare è una squadra, un gruppo di persone che lotta insieme per raggiungere uno scopo comune, dentro e fuori le mura di casa.

Con la supervisione artistica di Carlo Conti, Cirilli passerà attraverso storie personali e uno sguardo umoristico sul mondo, esplorerà il concetto di famiglia come nucleo domestico, come team di lavoro e persino come modello per una società più unita e responsabile. Con la sua leggerezza e il suo sarcasmo, l’attore inviterà il pubblico a riflettere sull’importanza della collaborazione, dell’amore e della responsabilità condivisa, trattando temi come il risparmio energetico, l’ecologia e il rispetto per l’ambiente.

“Torno a Latina dopo tantissimi anni, un posto che mi è rimasto nel cuore per il calore con cui mi accolse quando portai in scena ‘Chi è Tatiana’. Sarà un capodanno magnifico, dove festeggeremo come mai avete festeggiato in vita vostra”, ha detto Cirilli sui canali social della Pro Loco Latina.

Il 31 dicembre alle 22.30 su il sipario al D’Annunzio, con la città che si prepara a chiudere l’anno in bellezza con lo show del mitico attore abruzzese.