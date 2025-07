Gaeta, 21enne fermato con una carabina in auto: denunciato

Una carabina ad aria compressa, completa di ottica di precisione e 500 proiettili nascosti in una scatola metallica nel bagagliaio. È quanto hanno trovato i militari durante un normale posto di blocco nella notte tra il 12 e il 13 luglio, a Gaeta.

Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 21 anni, residente in provincia di Caserta. L’auto, intestata al padre, è stata fermata per un controllo di routine. Ma durante la perquisizione, il ritrovamento inatteso: un’arma ad aria compressa e un numero impressionante di colpi calibro 4.5.

Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni chiare né documentazione per giustificare il possesso e il trasporto del materiale. Da lì, la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.

L’episodio ha inevitabilmente acceso l’attenzione: perché viaggiare di notte con una carabina in auto e mezzo migliaio di colpi? Nessuna risposta, almeno per ora. Le indagini sono in corso e l’intero materiale è stato sequestrato.