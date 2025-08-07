Gaeta, abbandona rifiuti speciali: 2500 euro di multa

Aveva abbandonato dei rifiuti in via Sparanise, nei pressi del Centro Comunale di Raccolta di Formia, dopo averli caricati su un furgone preso a noleggio. Rifiuti che, secondo quanto emerso, erano stati precedentemente respinti dal centro di raccolta del Comune di Gaeta. Grazie al pronto intervento e alle indagini condotte dal reparto di polizia ambientale del Comando di Polizia Locale, in sinergia con l’Amministrazione comunale e Formia Rifiuti Zero, il responsabile è stato individuato e sanzionato con un’ammenda di 2.500 euro.

Un episodio grave, che però dimostra come la rete di controlli attiva sul territorio sia efficace e pronta a intervenire rapidamente per scoraggiare comportamenti illeciti e tutelare l’ambiente. La tempestività dell’intervento conferma il valore della collaborazione tra enti e il ruolo strategico di una vigilanza diffusa.

«L’abbandono indiscriminato di rifiuti, soprattutto nel periodo estivo – dichiara Raffaele Rizzo, Amministratore Unico di FRZ – mina gli sforzi che i cittadini di Formia e gli operatori della nostra azienda compiono ogni giorno per garantire una raccolta differenziata efficiente e una città pulita. Per questo motivo, stiamo rafforzando i controlli e le azioni di contrasto, attivando un percorso fatto di vigilanza e sanzioni, perché questo fenomeno non solo è dannoso per l’ambiente, ma comporta anche un pesante costo per la collettività. FRZ, insieme all’Amministrazione comunale e al reparto di polizia ambientale del Comando di Polizia Locale, continuerà a vigilare con ancora maggiore attenzione, anche attraverso l’introduzione di figure dedicate come le guardie ambientali, affinché Formia possa affermarsi come esempio di civiltà e rispetto del territorio. Colgo l’occasione per ringraziare il Comando della Polizia Locale per l’impegno e la disponibilità».

Formia Rifiuti Zero ribadisce il proprio impegno quotidiano, soprattutto nei mesi estivi, per garantire decoro, rispetto delle regole e una raccolta differenziata sempre più efficace, grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.