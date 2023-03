Gaeta, aggredisce i poliziotti e viene preso dai carabinieri

Ha del particolare quello che è successo a Gaeta dove un pluripregiudicato è stato arrestato dagli agenti del Commissariato locale in flagranza dei reati di resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Dopo poche ore l’uomo, messo agli arresto domiciliari dall’Autorità Giudiziaria di turno, ha evaso la misura cautelare ed è stato riarrestato dai Carabinieri.

L’uomo, nel transitare in Corso Cavour nel centro cittadino di Gaeta in evidente stato di alterazione, ha rischiato più volte di mettere a repentaglio la sua sicurezza e quella degli automobilisti. Per questo i poliziotti hanno invitato l’uomo a spostarsi ma lo stesso, incurante della condotta pericolosa, senza alcuna ragione, ha cominciato a scagliarsi contro gli agenti della Squadra Volante intervenuti. L’uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di resistenza, violenza, lesioni aggravate e oltraggio a Pubblico Ufficiale e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Cassino, tradotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio per direttissima.

Dopo poche ore dal trasferimento agli arresti domiciliari l’uomo però è stato trovato in strada da una pattuglia dei Carabinieri di Gaeta che ha proceduto nuovamente al suo arresto, questa volta per il reato di evasione e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Cassino, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, in attesa del giudizio per direttissima.