Gaeta, al Castello Angioino partono le Iniziative per la Notte Europea dei Ricercatori

Nelle giornate di Martedì 26 e Mercoledì 27 settembre, in quel di Gaeta, si terranno due dei numerosi eventi che rientrano nelle iniziative STREETS (Science, Technology and Research for Ethical Engagemet Translated in Society) per la Notte Europea dei Ricercatori 2023, in programma il 29 settembre.

Il progetto è coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e realizzato con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani della rete CREO, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa napoletana), con il supporto dell’Università del Sannio come partner associato.

Martedì 26 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 14.00, si svolgerà presso il Castello Angioino di Gaeta l’evento di presentazione del progetto PCTO, consistente in un corso di 36 ore sulla scienza e tecnologia nel settore alimentare, erogato agli studenti delle classi quinte degli Istituti Superiori di Formia, Gaeta e zone limitrofe, in collaborazione con Informare, Azienda Speciale internazionalizzazione, formazione, economia del mare della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

L’evento si concluderà con “I segreti della Tiella di Gaeta”, attività durante la quale verrà mostrata la preparazione del famoso piatto gaetano con successiva degustazione da parte dei partecipanti.

Mercoledì 27 settembre 2023, con inizio alle ore 10.00, si terrà l’evento dal titolo “Dialogo su Caravaggio”, una giornata di studio mirata alla figura e sull’arte dell’artista, attraverso gli interventi dello storico d’arte Tomaso Montanari, celebre per aver curato il ciclo di 12 puntate “La vera natura di Caravaggio” per Rai 5, e lo scrittore Tommaso Pincio, uno dei più originali scrittori italiani della sua generazione, autore del romanzo “ll dono di saper vivere”.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia Unicas, ha il patrocinio di SCIRE – Delega per la diffusione della cultura e della conoscenza.