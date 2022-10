Gaeta, American Icon: nuova presentazione del libro della Lab DFG

A Gaeta, è stato presentato all’Aeneas’ Landing Resort, il libro American Icon, edito Lab DFG, casa editrice pontina di letteratura sportiva, ed ha riscosso molti consensi alla fine della presentazione.

Nell’incontro moderato dal giornalista Andrea Brengola, è emersa l’anima dell’opera, che sottolinea il profondo legame tra gli Stati Uniti e lo sport, confermato dalla presenza di strutture sportive in ogni territorio del continente stelle e strisce. Il risultato è la nascita di alcuni sport nati proprio negli Stati Uniti e poi esportati in tutto il mondo, come il basket, il baseball ed il football, mentre altri importanti, vedi il golf, sono stati elevati all’ennesima potenza, altri ancora, come l’atletica leggera, resi leggenda.

Il percorso nasce dal binomio sport e scuola, diventando parte integrante della vita del cittadino americano. Nello scrivere un compendio di storia dello sport americano, lungo 121 anni divisi in decadi e 13 capitoli, l’autore propone anche gli spaccati storici, politici e sociali che hanno consentito le affermazioni delle atlete e degli atleti a livello mondiale.

Una scelta importante che ricade su un numero limitato di “miti e leggende che più di ogni altro, o altra, quel decennio hanno caratterizzato” dice Valerio Iafrate

Un viaggio interessante e tanti ritratti di atlete ed atleti, che con grandi gesta, con il loro esempio, virtù e, perché no, qualche difetto, hanno fatto sognare milioni di appassionati. Americani e non.

Sono intervenuti il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, la consigliera comunale con delega all’Istruzione Gianna Conte e il direttore editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi.

Esibizione di Marta Verrecchia, vincitrice del Festival Internazionale Slavianski Bazaar, accompagnata dal Maestro Rocco Palazzo. Performance dello Staff Arcobaleno, artistico e creativo, composto da alcuni alunni della professoressa Garau, che hanno resa ancora più suggestiva la serata.