Gaeta, anziano con auto rubata e pistola carica: arrestato e rimesso in libertà

Viaggiava di notte a bordo di un’auto risultata rubata e con una pistola carica nell’abitacolo. Per questo un uomo di 80 anni è stato arrestato in flagranza dai Arma dei Carabinieri della Tenenza di Gaeta.

L’episodio risale allo scorso mese di aprile ed è emerso durante un normale controllo del territorio. I militari hanno fermato il veicolo guidato dall’anziano e, attraverso gli accertamenti in banca dati, hanno scoperto che l’auto era stata segnalata come rubata.

Nel corso della successiva ispezione dell’abitacolo, i carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta 92 con caricatore inserito e sette munizioni. L’arma risultava regolarmente detenuta dall’uomo, che però non aveva alcuna autorizzazione per portarla fuori dalla propria abitazione.

La pistola è stata sequestrata e, a scopo cautelativo, i militari hanno provveduto anche al ritiro di altre armi detenute legalmente dall’anziano nella sua casa.

L’uomo è comparso davanti al Tribunale di Cassino per l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto la remissione in libertà dell’80enne, valutando l’assenza di esigenze cautelari anche in considerazione dell’età avanzata.