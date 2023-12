Gaeta, approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026

Il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale, riunitosi in Aula Consiliare. Le previsioni del bilancio sono state elaborate sulla base delle linee e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), atto che costituisce guida strategica e operativa, e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normative di riferimento vigente.

Il sindaco Cristian Lecces ha dichiarato:

«Con l’approvazione del Bilancio tecnico previsionale proseguiamo il lavoro che abbiamo già iniziato a svolgere e che ci aspetterà per i prossimi anni, con l’obiettivo di predisporre le favorevoli condizioni per un plurale ed equilibrato sviluppo del sistema socio-economico-territoriale, favorendo la qualità di vita dell’intera comunità. La buona e corretta amministrazione rappresenta, infatti, il punto di riferimento per proseguire nell’attività di crescita del territorio, al fine di dotarlo di servizi sempre più adeguati, efficienti e corrispondenti alle aspettative del cittadino. L’obiettivo è di proseguire e completare le opere già avviate e, al tempo stesso, procedere alla creazione di nuove progettualità, attraverso, per esempio, nuove assunzioni, attenzione all’istruzione e al diritto allo studio, servizi cimiteriali, sicurezza cittadina e interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Un programma di riqualificazione, non solo strutturale ma anche culturale e sociale del territorio, deve pertanto proseguire per consentire alla città di continuare a crescere. Ci tengo a ringraziare gli uffici preposti, che si confermano una garanzia per il rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti. Continuiamo il nostro cammino con determinazione e impegno, con un lavoro di programmazione e di sviluppo per il futuro ben riuscito, e l’auspicio di poter vedere Gaeta proclamata Capitale italiana della Cultura 2026 – ed è già un grande successo essere stati inseriti tra le dieci finaliste alla prima candidatura -, obiettivo che ci permetterà di attuare e realizzare ulteriori importanti progettualità».

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Adempimenti art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito delle perimetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nelle sottozone di P.R.G. “C3 Calegna”, “B5 Calegna”, nonché da destinare ad attività produttive e terziarie. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Bilancio di previsione 2024/2026.

2. Modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno.

3. Art.82 T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Anni 2024 – 2026.

4. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/20217.