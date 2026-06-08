Gaeta, arrestata una coppia di spacciatori: sequestrati oltre 9 chili di hashish

Oltre 9 chilogrammi di hashish, denaro contante e telefoni cellulari: è questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Gaeta, che ha portato all’arresto di un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma e gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 5 giugno 2026, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nel sud pontino. Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta hanno notato un’autovettura con a bordo una coppia di giovani che procedeva con atteggiamento sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie.

La decisione di procedere al controllo si è rivelata immediatamente decisiva. Nel corso della perquisizione del veicolo, gli operatori hanno rinvenuto due borse contenenti 95 panetti di sostanza stupefacente risultata positiva ai test narcotici, per un peso complessivo di circa 9,5 chilogrammi di hashish, destinato al mercato locale.

Sequestrati anche 11.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a tre telefoni cellulari ora al vaglio degli investigatori.

I due occupanti sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Cassino, mentre la donna è stata condotta a Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, il GIP del Tribunale di Cassino ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per la donna l’obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne.