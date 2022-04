Gaeta, arrestato dopo aver lanciato una transenna ai Carabinieri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio.

Nello specifico, i Carabinieri di Gaeta hanno tratto in arresto un uomo, classe 1975, per aver usato violenza contro i militari, lanciandogli una transenna, che erano intervenuti mentre l’uomo stava aggredendo la ex moglie.

L’uomo, su disposizione dell’AG di Cassino, è stato tratto in arresto ed associato presso la camera di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa dei successivi adempimenti di legge.