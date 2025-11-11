Gaeta, arrestato per spaccio un cittadino albanese

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Gaeta ha tratto in arresto un uomo di origine albanese, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’operazione rientra in un più ampio servizio di controllo e monitoraggio del territorio, volto a contrastare il traffico di droga lungo il litorale pontino.

Durante un’attività di appostamento, gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra l’indagato e un’altra persona, intervenendo immediatamente. Nel corso dell’azione, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish pronte per la vendita.

La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire ulteriore droga già confezionata e somme di denaro ritenute riconducibili all’attività illecita. Secondo le ipotesi investigative, l’immobile era verosimilmente utilizzato come punto di stoccaggio e smistamento delle sostanze, mentre altri appartamenti presi in affitto dall’uomo avrebbero potuto essere funzionali a un sistema organizzato di spaccio.

L’indagato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Cassino. A conclusione dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura del divieto di dimora nei comuni di Gaeta e Formia, accogliendo le richieste avanzate dalla Procura.