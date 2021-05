Gaeta, Beach Handball: dopo un anno ritorna la Calise Cup 2021

L’ultima edizione venne annullata a causa del Covid, il torneo internazionale di Beach Handball “Calise Cup 2021”, inserita nel Tour Europeo della EHF, European Handball Federation, giunge alla sua 20^ edizione.

Il virus ancora circola ma con le dovute precauzioni ed il Green Pass per muoversi tra regioni e venire nel Bel Paese, la pallamano gaetana vuole tornare a regalare alla città di Gaeta un evento che mette allegria, cosa di cui se ne sente davvero il bisogno.

Dal 25 al 27 Giugno torna dunque la pallamano su spiaggia, una disciplina nata proprio in Italia ed in quel di Ponza, con la 20^ edizione gli organizzatori vogliono dare un forte segno di ripartenza per il turismo sportivo, la promozione del territorio, la socializzazione ed unione tra popoli ed un’integrazione in un mondo che patron Viola e lo staff vogliono sempre più unito e meno diviso come purtroppo accade ultimamente.

Gaeta Handball 1984 e Gaeta Sporting Club 1970 in stretta collaborazione, così come fatto per il campionato indoor, continuano a lavorare insieme per il bene della pallamano a Gaeta e si preparano ad organizzare un evento sano, in sicurezza e che possa fare ripartire il turismo e il commercio gaetano, cosa che in tantissimi anni di tornei ne ha sempre giovato e non poco la città. Un torneo tra i più longevi ed internazionali di tutta la regione, quale vuol dare un assoluto segnale di ripartenza ed un barlume di ritorno alla normalità per quanto possibile.

La competizione vede già partecipi ufficiali di gara e squadre da Italia,Polonia,Serbia e Croazia ma potrebbero presto unirsi anche Svizzera e Olanda.

Così il presidente del Gaeta Handball 1984 Cosmo Ciano: “Nonostante le tante difficoltà e le barriere incontrate, in primis quella di non poter avere a disposizione le strutture scolastiche della città per ospitare le squadre, siamo al lavoro per organizzare nel migliore dei modi la Calise Cup 2021, un Memorial per il quale abbiamo sempre investito tantissimo per mandare avanti il ricordo di Francesco Calise, grazie al supporto del fratello Paolo e di tutta la famiglia. Andremo avanti, siamo abituati alle difficoltà e ci danno uno stimolo maggiore per affrontarle e superarle”.