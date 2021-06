Gaeta, beach handball: presentata la 32esima edizione del Memorial Francesco Calise

Si è svolta presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta, la presentazione ufficiale della 32esima edizione del Memorial Francesco Calise, kermesse di beach handball che ormai anima l’estate gaetana dal lontano 1988.

Quest’edizione la XXXII si preannuncia emozionante vista la situazione dovuto alla pandemia ma l’essere riusciti ad organizzare è già di per se una vittoria considerando che sono rappresentate 6 Nazioni. Il 25, 26 e 27 Giugno, queste le date da segnarsi per questa edizione della Calise Cup.

Tante le squadre e gli arbitri partecipanti tra vecchi e nuovi volti, come le pluricampionesse d’Europa del HBC Zagreb, e la rappresentativa italiana femminile in procinto di partecipare ai campionati europei in Bulgaria, da all’evento un livello tecnico elevato.

Il sindaco Cosmo Mitrano oltre a dare la bella notizia ha parlato del: “ Memorial Calise” che è ormai una tradizione ed un evento per il quale tutto il mondo del beach handball e della pallamano si mette in mostra ed un momento per mantenere vivo il ricordo dell’amico Francesco Calise. Un evento che da ovviamente importanza allo sport ma che al contempo permette quella continuità di valorizzazione turistica della città, del territorio e dell’intera regione.

“Come sempre sento l’amico Antonio Viola che ogni anno è titubante sulla riuscita nell’organizzare il torneo ma grazie al suo team creato negli anni, quale si è formato proprio grazie alla famiglia della pallamano, Gaeta Handball ’84 e Sporting club Gaeta, riescono sempre a rendere onore a mio fratello e non posso che essere felice nel vedere accostato il nome di mio fratello ad una manifestazione così bella che dona lustro alla città e porta tanta energia e tanti giovani” aggiunge Paolo Calise.

Il tutto si svolgerà negli stabilimenti Aurora, Serapide e Miramare per le strutture sportive e tutti in spiaggia con l’Associazioni Stabilimenti balneari della spiaggia di Serapo.