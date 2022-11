Gaeta, “Borgo più bello del Lazio 2022”

Gaeta é stato incoronato come “Borgo più bello del Lazio 2022”.

“Gaeta è la perla del Tirreno custodita in un’ostrica d’eccezione, il suo Golfo. La Montagna Spaccata, la Grotta del Turco e il Castello Angioino-Aragonese sono solo alcuni dei simboli più noti di uno dei I Borghi più Belli d’Italia dove sventola la Bandiera Blu. Viuzze, archi e botteghe, finestrelle, balconi e portoncini dipingono il profilo di Gaeta Medievale, il borgo antico dal sapore squisitamente italiano”.

Con queste parole, “Visit Lazio”, il portale ufficiale di promozione turistica della Regione Lazio, ha incoronato Gaeta Medievale come “Borgo più bello del Lazio 2022”, al termine del contest che ha visto la partecipazione di 46 borghi certificati della nostra Regione: i 23 “Borghi più belli d’Italia”, le 20 “Bandiere Arancioni” del Touring Club Italiano e le 10 “Bandiere Blu”.

Nel dettaglio si sono sfidati a colpi di like sulla pagina Facebook di “Visit Lazio”: Amatrice, Anzio, Arpino, Atina, Bassano in Teverina, Bassiano, Bolsena, Bomarzo, Boville Ernica, Calcata, Campodimele, Caprarola, Casperia, Castel di Tora, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Castro dei Volsci, Civita di Bagnoregio, Collalto Sabino, Collepardo, Foglia di Magliano Sabina, Fondi, Fossanova di Priverno, Greccio, Labro, Leonessa, Lido di Latina, Minturno, Nemi, Orvinio, Percile, Pico, Sabaudia, San Donato Val di Comino, San Felice Circeo, Sermoneta, Sperlonga, Subiaco, Sutri, Terracina, Torre Alfina di Acquapendente, Trevignano Romano, Tuscania, Vitorchiano, oltre naturalmente a Gaeta Medievale.

La città del Golfo ha superato la fase preliminare battendo Trevignano Romano e Torre Alfina di Acquapendente, per poi accedere in semifinale dove ha incontrato Castelnuovo di Porto e Sermoneta, fino ad arrivare alla finalissima, in cui ha gareggiato con Fossanova di Priverno (3899 voti) e Fondi (4261 voti), ipotecando la vittoria grazie a 5191 preferenze espresse. Un terzetto totalmente pontino, a testimonianza di quanto il basso Lazio sia uno scrigno dal valore inestimabile.

Queste le parole del Sindaco, Cristian Leccese:

“Obiettivo raggiunto! La nostra meravigliosa Gaeta Medievale ha conquistato il titolo di “Borgo più bello del Lazio”! Il viaggio virtuale di “Visit Lazio” tra i 46 borghi certificati si è concluso, regalandoci non solo una vittoria che ci riempie di orgoglio, ma soprattutto un’ondata di affetto arrivata e che continua ad arrivare da tutti i nostri concittadini, dall’intera Regione e da tutta Italia. I 5191 voti espressi solo nella finalissima, alla quale hanno partecipato anche Fondi e Fossanova di Priverno, sono stati il riconoscimento di quanto siano straordinarie le bellezze della nostra Gaeta, con le sue spiagge, il suo mare, la sua natura, il suo paesaggio, la sua storia, il clima, l’arte, il mito, la leggenda e l’enogastronomia. Gaeta è emozione, per 365 giorni all’anno! Un risultato che ci stimola e ci sprona a lavorare sempre di più e sempre meglio per valorizzare l’incanto della nostra “Città dell’arte, del mito e del mare”, attraverso lo sviluppo e la crescita del turismo, core business basato sulla valorizzazione del patrimonio più importante che custodiamo: la cultura, l’ambiente e la natura. Desidero ringraziare ognuno di voi per il supporto e …ci vediamo a Gaeta!”.