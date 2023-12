Gaeta, cade durante un’arrampicata: ferita una donna

Stava facendo arrampicata su una falesia nei pressi della Grotta del Serpente in località Sant’Agostino a Gaeta, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo e procurandosi varie ferite.

Protagonista dell’episodio una 43enne di origini polacche. Tempestivo, dopo la chiamata di soccorso, l’intervento del personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina che, una volta sul posto, ha constatato la presenza della donna ferita.

Una volta stabilizzato e messo in sicurezza la malcapitata, i vigili del fuoco, hanno atteso l’arrivo dei soccorritori del 118 che ha trasportato, in eliambulanza, la donna in ospedale.