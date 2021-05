Gaeta, Calise Cup 21: il torneo internazionale può iniziare

Il Memorial Francesco Calise 2021 è partito. La collaborazione tra Gaeta Handball 1984 e Sporting Club Gaeta sta dando i suoi frutti. Nonostante tutte le difficoltà legate alla mancanza di atleti, alla ricerca di campi da gioco per gli allenamenti, quanto programmato è stato portato a termine.

Con il Covid che ha bloccato quasi tutti i tornei a livello europeo, lasciandone una decina, la Calise Cup è riuscita a far fronte ad ogni problema, pronta adesso per l’inizio alle 15 di venerdì 25 giugno 2021.

Fino alle 19 circa di domenica 27 giugno, si giocherà, ininterrottamente, sui campi di Arena beach, Aurora, Miramare e Serapide.

Venerdì 25 verrà organizzato un Open Day di beach handball aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, e ancora, sabato 26, per i bambini dai 10 ai 12, in mattinata dalle 9 alle 11 con un mini torneo di beach handall negli stabilimenti balneari di Serapo, in collaborazione con i Campus della PGS Don Bosco, del Flamingo Fetnes e dell’ Associazione Ludico Ricreativa Apeiron.

“La mancanza delle scuole ci stà penalizzando, non poco, ma per noi è fondamentale ripartire e mostrare che noi ci siamo, costi quel che costi. Ad un mese dalla scadenze delle iscrizioni, grazie al lavoro di divulgazione e coinvolgimento, messo in atto, sia sportivo che turistico attraverso i social e per la produzione di video e foto che stanno già inondato la rete in tutte le sue forme, dove le bellezze e la vocazione sportiva della Città sono il tema centrale darà i suoi frutti. Già hanno dato la loro adesione una squadre Croata femminile e una Italiana oltre a due arbitri Polacchi, un delegato Serbo, due arbitri Portoghesi, due arbitri Tedeschi e due Italiani quindi l’ internazionalità del torneo è già salva” -afferma il Presidente Ciano Cosmo.

“Siamo contenti di come stanno andando i contatti, in considerazione delle problematiche dovute al Covid, infatti, a 30 giorni circa i dalla scadenza delle iscrizioni, i contatti con squadre Croate, Slovene, tedesche e con gli amici olandesi che danno la certezza di esserci se le restrizioni alla pandemia nel loro paese diminuiscono. Ci sono inoltre contatti con la Nazionale Italiana e altre squadre italiane. Ci riteniamo già parzialmente soddisfatti -continua il Presidente- perchè siamo riusciti a coinvolte 6 nazioni e saremmo contenti, che il nostro sforzo è servito a dare un segno forte di ripartenza all’intera città, se arriveranno a Gaeta 15/20 squadre”.